S.A. 18:00 Eccellenza: l´Alghero attende la capolista Campionato di Eccellenza al giro di boa: i giallorossi affrontano il Monastir. Domani, venerdì 20 dicembre, importante appuntamento con una donazione di sangue al campo



ALGHERO - Campionato di Eccellenza al giro di boa: nell’ultima partita del girone di andata ma anche del 2024 l’Alghero se la vedrà con la capolista Monastir. L’appuntamento è per domenica 22 dicembre alle 15 al “Pino Cuccureddu”. Il prossimo match rappresenta un test importante perchè la squadra di mister Giandon affronterà la prima della classe ma anche l'occasione giusta per dare un segnale forte dopo un periodo non semplice con i giallorossi che hanno raccolto appena 3 punti nelle ultime 5 partite. «Indubbiamente Il momento è delicato, sabato dopo un buon primo tempo abbiamo avuto un black out all’inizio del secondo tempo che ci è costato la gara. Domenica arriva la capolista, squadra solida e super attrezzata, uno stimolo in più per ricompattarci e rialzarci tutti insieme» afferma l’allenatore giallorosso.



Intanto un altro appuntamento importante è in programma venerdì 20 dicembre. Per il terzo anno consecutivo, infatti, l’Alghero ha organizzato, in collaborazione con l’associazione Frates Rdc Alghero, la giornata della donazione del sangue. Non solo calcio, non solo sport ma anche diverse attività solidali per l’Alghero. Si tratta di piccoli gesti fatti col cuore, giallorosso ovviamente. L’appuntamento è dalle 8 alle 12:30 al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia. Saranno presenti i giocatori e lo staff della società giallorossa, che invitano tutte e tutti a donare il sangue, un vero gesto da campioni (per informazioni e prenotazioni è attivo il numero di telefono 320 613 9323).