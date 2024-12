S.A. 11:34 «Non si perda tempo per un Alghero più green» Marco Tedde di Forza Italia interviene sul tema della transizione energetica e stimola l´Amministrazione Cacciotto «a raccogliere il testimone della modernità al fine di realizzare una Comunità energetica rinnovabile, al fine di produrre energia verde con risparmi diffusi»



ALGHERO - «Comune di Alghero assuma la veste di attore nella rivoluzione green. Giunta Cacciotto abbandoni la veste di osservatore distratto della rivoluzione green e assuma quella di interprete principale». Marco Tedde di Forza Italia interviene sul tema della transizione energetica e stimola l'Amministrazione Cacciotto «a raccogliere il testimone della modernità al fine di realizzare una Comunità energetica rinnovabile, al fine di produrre energia verde con risparmi diffusi».



«Su tutti gli edifici e gli spazi pubblici, scuole, ospedali, tetti di condomini e tetti di strutture nelle zone industriali e artigianali possono essere installati impianti fotovoltaici -attacca Tedde-. Occorre fin da ora coinvolgere privati e imprese al fine di costituire una CER contribuendo alla rete energetica locale». Secondo il Consigliere nazionale di Forza Italia «il Comune di Alghero deve dismettere la veste di osservatore e deve intervenire come attore nella sfida per la realizzazione della transizione energetica. Mettendo assieme parte pubblica, cittadini e aziende che dovranno collaborare nella produzione di energia pulita, salvaguardando ambiente e paesaggio».



«Anticipando la pubblicazione del bando che la Regione dovrà emanare in applicazione della legge regionale n. 20 del 2024, che ha istituito un fondo che per il 2025 prevede risorse per 50 milioni di euro per la concessione di misure di incentivo, sia mediante l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto sia mediante il ricorso strumenti finanziari finalizzati al sostegno di interventi di installazione di impianti foto voltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all'autoconsumo. Ma non facciamoci trovare impreparati. Programmiamo il futuro energetico di Alghero» chiude Tedde.