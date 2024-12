Cor 9:25 Gli Argonauti in esposizione permanente Gli Argonauti di Enrico Fauro, orgoglio di Alghero nel panorama europeo, danno ancora prova della loro forza creativa: L´intera collezione ceramica Corpus è stata ora acquistata dalla città di Tambre



ALGHERO - Gli Argonauti di Enrico Fauro, orgoglio di Alghero nel panorama europeo, danno ancora prova della loro forza creativa. Autori di un nuovo film, Corpus, che ha debuttato a novembre 2023 in Austria e di un percorso espositivo di più di 90 pezzi ceramici dedicato al linguaggio dell'alchimia, ora diventano a tutti gli effetti "pezzi da museo". L'intera collezione ceramica Corpus, dopo essere stata esposta nel Pavillon Museum, la galleria più insigne di Salisburgo dedicata alle personali di artisti affermati, è stata ora acquistata per intero dalla città di Tambre, in accordo con l'Unione Montana Alpago, e dal Museo Casa dell'Alchimista, coordinato dalla Proloco Tambre.



L'intera collezione d'arte contemporanea degli Argonauti è diventata da agosto esposizione permanente nel museo. La finalità estetica di riarredo degli spazi museali divisi in tre piani si accompagna alla funzione didattica: i visitatori vengono accompagnati nei meandri poetici dell'alchimia attraverso un'immersione visiva, tattile e simbolica. Il Museo Casa dell'Alchimista, abitazione storica di un adepto che cercò protezione presso Venezia, diviene dunque lo scrigno nel quale il messaggio degli Argonauti continuerà a viaggiare nel tempo. Per festeggiare l'acquisizione e celebrare la fratellanza che gli Argonauti hanno saputo costruire tra Salisburgo e l'Italia, il 29 gennaio 2024 la sindaca Sara Bona e i rappresentanti delle forze culturali di Tambre saranno accolti a Salisburgo nelle gallerie di Stato con tutti gli onori del caso.



A suggello della serata il debutto della performance "Solve et coagula" firmata da Enrico Fauro e Lorenzo Tanas. La rete tessuta da questo infaticabile gruppo di giovani di Alghero si va rafforzando ormai annoverando collaborazioni illustri con musei di quattro nazioni. A gennaio gli Argonauti saranno in Scozia per l'edificazione un nuovo ponte di rapporti che colleghi anche Edimburgo nella rete di scambi e progetti tessuta dagli Argonauti. Buon vento dunque ai nostri ragazzi che a luglio torneranno nuovamente ad Alghero per la terza edizione del festival Argonautiche, diretto dalla Argonauti Association APS italiana, dalla Argonauti Kunst und Wissen austriaca, con la collaborazione dell'università Paris Lodron di Salisburgo e della Biblioteca Impegno Rurale di Santa Maria la Palma, sempre al fianco dei progetti di questi silenziosi naviganti dell'arte.