Cor 17:20 Dup, Daga ribatte: parole sconcertanti L'assessore alle Finanze del Comune di Alghero, Enrico Daga, replica agli attacchi di Forza Italia e del Partito Sardo d'Azione sul recente Documento Unico di Programmazione approvato in Consiglio comunale



ALGHERO - «È sconcertante leggere comunicati stampa o dichiarazioni rese sui vari canali di informazione da parte di esponenti della politica locale, già conosciuti per importanti incarichi istituzionali di rilievo ricoperti nel tempo, sia in ambito comunale che regionale, dichiarazioni dalle quali si comprende la assoluta incapacità di leggere, nei contenuti e nella forma . È proprio nella lettura di questo documento, presentato e approvato nell’ultima seduta di consiglio comunale, che è scivolata la "politica delle polemiche sterili" e con la "bava alla bocca", quando, leggendo la Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, ha confuso il titolo del programma previsto nel modello di DUP, con i contenuti del programma stesso».



«Infatti, quanto affermato con uno svarione clamoroso da chi, attribuendo questo asserito all’amministrazione comunale che ha compilato il Documento e lasciando intravedere una specifica mia responsabilità, altro non è che, incapacità degli stessi, Tedde in testa, di leggere in maniera ordinata non spinti dalla furia distruttiva a tutti i costi, un documento che altro non è che il titolo del Programma 04 all’interno della Missione 14, previsto nella specifica modulistica ministeriale che ogni comune deve utilizzare inderogabilmente per legge» ribatte l'assessore alle Finanze.



«La domanda a questo punto sorge spontanea: si tratta di incapacità di leggere i documenti o sottovalutazione dell’intelligenza dei cittadini elettori che attraverso i suoi interventi si intende, irrispettosamente, quantomeno, trarre in inganno o mandare in confusione? Certamente il contributo che un amministratore comunale deve dare non è questo ma, al contrario, quello di una maggiore attenzione e sensibilizzazione dei cittadini per le tematiche serie e concrete.» chiude l'assessore Enrico Daga.