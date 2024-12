Cor 13:04 Sequestro persona e rapina: preoccupati Rapina al distributore del Mariotti di Alghero. Forza Italia: un segnale da non sottovalutare.



ALGHERO - Un sequestro di persona ed una rapina nel giro di una settimana debbono far riflettere sul tema della sicurezza ad Alghero-. Il Gruppo consiliare di Forza Italia esprime preoccupazione sulla rapina di stamattina al distributore del Mariotti. “Due delitti molto gravi, consumati in un brevissimo lasso di tempo, che fanno suonare non un campanello ma una “campana d’allarme”. Crediamo che l’Amministrazione Cacciotto debba immediatamente alzare la guardia e chiedere un significativo intervento al Prefetto e al Questore. Non sono fatti da affrontare con leggerezza. Pur senza creare allarmismi. La sicurezza dei cittadini algheresi e degli ospiti è uno dei cardini della nostra comunità e della nostra economia. E funziona come un forte veicolo promozionale. Non è consentito sottovalutare il fenomeno -chiude il Gruppo azzurro-“