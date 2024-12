Cor 13:05 Il premio “Lorem ipsum” 2024 a Maria Stella Rasetti Maria Stella Rasetti lavora nella pubblica amministrazione. L’annuncio durante la Fiera regionale del libro di Nuoro. Con AES 30 editori per tre giorni di presentazioni ed eventi



NUORO - La direttrice delle Biblioteche di Pistoia Maria Stella Rasetti è la vincitrice del premio “Lorem ipsum” 2024, assegnato dall’Associazione Editori Sardi e dal festival “Mediterranea” ai mestieri del libro, gli operatori dell’editoria. Il premio, nato nel 2022, è stato assegnato nella sua prima edizione al grafico Maurizio Ceccato, mentre nel 2023 il riconoscimento alla carriera era andato all’agente letterario Marco Vigevani. La vincitrice di quest’anno è stata annunciata a Nuoro dalla presidente di AES Simonetta Castia in apertura della seconda giornata della Fiera regionale del Libro sardo “Un’isola e i suoi libri”, il primo appuntamento fieristico interamente gestito dagli editori in Sardegna. L’evento si tiene dal 27 al 29 dicembre nello spazio del corso Garibaldi 82 e ha raccolto l’adesione di 30 case editrici da tutta l’isola, con il sostegno della Regione Sardegna e del Consiglio regionale sardo e il patrocinio del Comune di Nuoro.



Maria Stella Rasetti lavora nella pubblica amministrazione dal 1988, prima come bibliotecaria, poi come responsabile e direttrice in diverse biblioteche pubbliche toscane, fino ad arrivare al Comune di Pistoia nel 2008 come dirigente del Servizio Biblioteche e attività culturali. Dal 2022 è dirigente del Servizio Cultura e tradizioni, turismo e informatica e responsabile della transizione digitale per il Comune di Pistoia. È stata membro dello staff ristretto che ha messo a punto il dossier di candidatura per Pistoia Capitale italiana della Cultura 2017, risultata poi vincente. Ha pubblicato inoltre 10 volumi monografici e oltre 130 saggi su libri e riviste specializzate. Ha rappresentato l’Italia in numerosi convegni internazionali di settore. Grazie al suo impegno, la Biblioteca San Giorgio può disporre della collaborazione gratuita di circa 250 professionisti che mettono a disposizione della città le loro competenze.



La fiera del libro si conclude domani, domenica 29 dicembre, con la terza e ultima giornata di un evento che ha già registrato un’ottima affluenza di pubblico e la bontà dell’offerta culturale, a testimonianza della grande tradizione culturale del capoluogo barbaricino. Nell’ampio spazio di corso Garibaldi, il programma prevede l’alternanza di presentazioni di libri, performance musicali, dibattiti sulla lettura. Due gli eventi collaterali: sabato l’osservazione delle meraviglie celesti “Sotto un cielo gocciolante di stelle” al parco di Sant’Onofrio, a cura della Società Astronomica Turritana, e la performance gastronomico-letteraria “Colazione con Grazia”, domenica 29 alle 13,30 al ristorante dell’Hotel Sandalia, per la cui partecipazione è prevista la prenotazione obbligatoria via mail a associazioneaes@gmail.com o al numero 3287694678. Sono previste inoltre le presentazioni dei libri I rintocchi di Galusé (Amicolibro), Il Consiglio regionale della Sardegna (Ilisso), L’imprevedibile accade (Arkadia), Un mondo che cambia all’improvviso (Taphros), Il caso Volpe 132 (Mediando), la presentazione della recente produzione della casa editrice Papiros e la performance letteraria “Pane e fiabe” di e con Enedina Sanna, in collaborazione con l’editrice Archivi del Sud.