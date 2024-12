S.A. 18:00 Voli a Capodanno, +15% ad Alghero e Olbia Il traffico aereo č in aumento nell´Isola per le festivitį natalizie, dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio. A trainare il mercato č il nord Sardegna con Alghero e Olbia che crescono del 15%, mentre Cagliari segue con il 5-6%



ALGHERO - Durante le festivitą Natalizie (dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025) gli aeroporti del nord Sardegna prevedono un flusso di 122.500 passeggeri, per un totale di 833 voli ed un'offerta di circa 148.000 posti, con un incremento del +15% rispetto alle festivitą dello scorso anno. Al Riviera del Corallo si stimano circa 50.500 passeggeri, per un totale di 330 movimenti ed un'offerta di oltre 60.000 posti. Alghero sarą collegato con Roma Fiumicino e Milano Linate operati da Ita Airways, Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Napoli e Pisa operati da Ryanair. Ad Olbia, invece, si stima un traffico di oltre 72.000 passeggeri, per un totale di 503movimenti ed un'offerta di 87.500 posti. Il Costa Smeralda sarą collegato con Roma Fiumicino operato da Aeroitalia e Volotea, Milano Linate operato da Aeroitalia, Milano Malpensa di easyJet, Barcellona, Torino, Verona e Venezia operati da Volotea, Bergamo, Bologna offerti sia da Ryanair che da Volotea. Cagliari capitale dei trasporti con 233mila viaggiatori. E' quanto emerso nella conferenza stampa dell'assessora ai Trasporti Barbara Manca, in attesa, per i prossimi giorni, del bando sulle nuove rotte.