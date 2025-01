S.A. 19:33 Todde dichiarata decaduta: «impugnerò l´atto» Il collegio regionale di garanzia elettorale oggi ha emesso una dichiarazione di decadenza da consigliera regionale - e di conseguenza anche da presidente della giunta regionale - per inadempienze sulle spese tenute durante la campagna elettorale



CAGLIARI - «La notifica della Corte d'appello è un atto amministrativo che impugnerò nelle sedi opportune. Ho piena fiducia nella magistratura e non essendo un provvedimento definitivo continuerò serenamente a fare il mio lavoro nell'interesse del popolo sardo». Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, commenta a caldo la decisione del collegio regionale di garanzia elettorale che oggi ha emesso una dichiarazione di decadenza da consigliera regionale - e di conseguenza anche da presidente della giunta regionale - per inadempienze sulle spese tenute durante la campagna elettorale. L'ordinanza di ingiunzione è stata indirizzata al Consiglio regionale, che deve stabilire una data per la decisione sulla decadenza: la decisione è affidata alla massima assemblea sarda.