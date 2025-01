Cor 10:00 Scrittori alle corde al Boxing Team Erittu L’evento, che trasforma lo spazio di un ring in un´arena letteraria, si terrà il prossimo 18 gennaio 2025 presso il Boxing Team Erittu con inizio alle ore 18.30



SASSARI - Lo sport incontra la cultura nella rassegna letteraria "Scrittori alle Corde", un format innovativo e unico che il prossimo 18 gennaio 2025 ospiterà la presentazione del libro "Un Calcio ai Pregiudizi" di Natali Shaheen, prima calciatrice palestinese a giocare in Europa, ex capitana della nazionale di calcio della Palestina e attualmente alla Real Sun Service, club in Eccellenza del nord Sardegna. L’evento, che trasforma lo spazio di un ring in un'arena letteraria, si terrà presso il Boxing Team Erittu con inizio alle ore 18.30.



Il libro racconta la straordinaria esperienza personale e sportiva dell’autrice, una giovane atleta palestinese che ha trasformato il calcio in un potente strumento per abbattere barriere culturali e sociali. Attraverso le sue pagine, "Un Calcio ai Pregiudizi" esplora temi universali come l’inclusione, la resilienza e la forza dei sogni, offrendo anche una raccolta di testimonianze di calciatrici palestinesi e italiane che mettono in luce le discriminazioni di genere e i pregiudizi presenti sia sul campo che nella vita quotidiana.



La rassegna, organizzata da Dionisiaca Associazione Culturale (DAC), si propone di celebrare non solo il percorso dell’autrice, vincitrice nel 2023 del premio 'Sport e Diritti Umani' promosso da Amnesty International Italia e Sport4Society, ma anche di raccontare le difficoltà e le sfide che Natali in quanto donna e calciatrice palestinese ha dovuto affrontare in una società con forti pregiudizi di genere e una costante instabilità politica. “Scrittori alle Corde”, che è arrivata al suo ottavo appuntamento, non è una semplice rassegna letteraria, ma una vera e propria sfida intellettuale in un contesto unico: il ring. In questa arena simbolica, gli autori vengono messi “alle corde” da domande pungenti e provocatorie volte a creare una discussione costruttiva e originale.



L'evento è strutturato come un incontro di pugilato, è diviso in round e vedrà: all'angolo rosso, l'autrice Natali Shaheen accompagnata da Lavinia Rosa dell'associazione 'Ponti non muri'; all'angolo blu, Denise Pisanu, tecnico di pugilato e ideatrice della rassegna, Martina Vacca, avvocata, con una passione irrefrenabile per lo sport all'aria aperta e Giovanni Scanu, avvocato ed aspirante pugile.

L'evento sarà un'occasione per riflettere su inclusione e diritto allo sport ed è aperto a tutti: appassionati di sport, lettori, studenti e famiglie.