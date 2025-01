S.A. 19:03 Lungomare Barcellona e Porto al buio Tutti spenti i pali dell´illuminazione stradale dal Mercato del Primo Pescato fino allo Scalo Tarantiello. La zona è completamente senza luce da due giorni, diventando pericolosa per il transito dei mezzi, dei pedoni e dei ciclisti



ALGHERO - Proseguono i disservizi di illuminazione in città: al buio nel Lungomare Barcellona e il Porto. Tutti spenti i pali dell'illuminazione stradale dal Mercato del Primo Pescato fino allo Scalo Tarantiello. La zona è completamente senza luce da due giorni, diventando pericolosa per il transito dei mezzi, dei pedoni e dei ciclisti.