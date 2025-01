Otto aziende sarde a Las Vegas

8/1/2025 Adiconsum Sardegna contro Mondo Convenienza L’Antitrust ha aperto una nuova indagine su Mondo Convenienza per non aver ottemperato alle disposizioni della stessa Autorità per la concorrenza che, a marzo del 2024 e grazie ad un esposto di Adiconsum Sardegna, aveva inflitto all’azienda una sanzione da 3,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette