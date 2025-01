Cor 8:38 Burantì, casolare in fiamme nella notte Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero questa notte poco dopo l´una. Distrutta nel rogo una veranda, da accertare le cause delle fiamme



ALGHERO - Veranda in fiamme in un casolare nell'agro di Alghero, in regione Burantì, a sud della città sulla litoranea per Bosa. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli, intorno all'una di questa notte, ha evitato che nel rogo venisse divorato l'intero casolare interessato dalle fiamme. Da accertare le cause dell'incendio.