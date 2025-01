Cor 11:02 «Esasperati dai continui fuori norma» Nutrita riunione ieri a Maristella (Alghero) per discutere dei disservizi che attanagliano da circa sei mesi gli abitanti della borgata. Presente il sindaco, numerosi assessori e i responsabili di Abbanoa e Asl



ALGHERO - «Esasperati dai continui fuori norma». E' il grido, forte e chiaro, levatosi da Maristella, borgata algherese a due passi dal mare. Il problema è sempre lo stesso da ormai sei lunghi mesi: l'assenza di acqua potabile a causa dei continui fuori norma registrati dalla Asl di Sassari. Ieri (sabato) la presidente del Comitato, Tonina Desogos, ha chiamato a raccolta tutti: abitanti (circa 450 residenti); politici e amministratori comunali - presenti il sindaco Raimondo Cacciotto, il presidente del consiglio comunale Mimmo Pirisi, il vice sindaco e assessore alle manutenzioni e lavori pubblici Francesco Marinaro, l’assessore alle borgate e ambiente Raniero Selva e l’assessore al demanio Enrico Daga; il Comandante della polizia municipale Salvatore Masala e responsabili di Abbanoa e Asl, Fiammetta Giannasi e Gianni Pais.



Numerosi gli interventi da parte degli abitanti esasperati dai continui fuori norma dell’acqua, interventi che troveranno riscontro in tempi brevi con il posizionamento di due macchinari di nuova generazione da installare nel potabilizzatore di Monteagnese (intervento gia in corso). Abbanoa inoltre predisporrà un cronoprogramma specifico che verrà inviato al Sindaco per l’intervento già in corso e per eventuali interventi futuri. La dottoressa Giannasi ha informato gli utenti sul fatto che i frequenti fuori norma non sono dovuti a cause di origine batteriologic, bensì a cause chimiche che hanno origine dai sottoprodotti derivanti dalla disinfezione delle acque grezze.



«I macchinari di nuova generazione che verranno installati saranno in grado di risolvere vari fuori norma compreso quello attualmente in essere dovuto a nitriti». Gli abitanti hanno richiesto a gran voce la rimozione delle obsolete condotte in eternit di Maristella, l’anello della condotta esistente in borgata favorisce il permanere dell’acqua nel tratto finale delle tubature contribuendo a creare il ristagno con frequente superamento dei parametri di potabilità per concentrazione dei sottoprodotti anzi detti. Anche in questo caso Abbanoa interverrà con periodici spurgo delle condotte a valle.