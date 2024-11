Cor 9:05 Futsal, Fc Alghero sconfitta in B Prima trasferta oltre Tirreno per la Futsal FC Alghero nel campionato di serie B e sconfitta per 7 – 2 sul campo del Real Five Rho. La squadra giallorossa era attesa da un pronto riscatto dopo la sconfitta di misura della settimana precedente



ALGHERO - Prima trasferta oltre Tirreno per la Futsal FC Alghero nel campionato di serie B e sconfitta per 7 – 2 sul campo del Real Five Rho. La squadra giallorossa era attesa da un pronto riscatto dopo la sconfitta di misura della settimana precedente. Così non è stato.

La prima frazione si è conclusa 1 - 0 per i lombardi che recriminano per almeno altre due occasioni nitide da rete che un ottimo Sportoletti è riuscito a negare. La seconda frazione ha visto subito il pareggio della Futsal Fc Alghero con Moreira, poi il nuovo sorpasso dei padroni di casa.

Sono tante le giocate sbagliate sotto porta e in fase difensiva, ma è Becca con una bella giocata, forse la più difficile, a ristabilire la parità con un pallonetto imprendibile.



Nel momento più delicato dell'incontro, in casa algherese è mancata la capacità di gestione del match, l'attenzione nel capirne i momenti e l'intuizione nel saper mutarne in campo l'atteggiamento.

Il 3 - 2 subito in ripartenza dopo una deviazione amica e un contropiede letto in ritardo, chiude per lo meno a livello umorale la gara sul 4 – 2. La carta del portiere di movimento non porta gli effetti sperati, con gli avversari che dilagano chiudendo il match sul 7 – 2. Alla fine rimane la delusione per una sconfitta pesante al termine di una partita non all'altezza delle aspettative per i ragazzi di mister Monti. Per la Futsal FC Alghero servirà subito una svolta.



Fine settimana positivo, invece, per i giovani dell'Under 19. 4 – 2 il finale per la squadra algherese che, per la seconda giornata di campionato,hanno battuto l'Elmas. Gara dai due volti con i massesi a passare in vantaggio nella prima frazione ed i giallorossi sempre a rincorrere con la rete del 2-2 che arriva a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Seconda frazione invece tutta in mano alla squadra di mister Neri che passa 20 minuti effettivi nella metà campo avversaria nella ricerca del giusto pertugio. Il risultato lo sblocca Andrea Maltana, classe 2009, uno dei tanti ragazzi sotto età su cui la società ha deciso di investire. Bella la rete e importante iniezione di stima nella squadra in un momento decisivo e con capitan Fois sigla, sul finale, la rete del definitivo 4 - 2.