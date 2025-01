Cor 19:43 Sabato l’Open Play dell´Azuni di Sassari Sabato 18 gennaio musica e danza dal vivo con l’Open Play del Liceo Musicale e Coreutico Azuni di Sassari: Si tratterà di un vero e proprio spettacolo dal vivo con il quale l’istituto cittadino presenterà i suoi corsi e le varie attività extracurricolari



SASSARI - Sabato 18 gennaio, dalle ore 16 alle ore 19, al Liceo Musicale e Coreutico Azuni di via de Carolis 6 andrà in scena l’Open Play. Si tratterà di un vero e proprio spettacolo dal vivo con il quale l’istituto cittadino presenterà i suoi corsi e le varie attività extracurricolari a studenti e genitori delle classi terze delle scuole medie, sempre all’insegna dello slogan “Next stop, Azuni” che ha ispirato tutta l’attività di orientamento.



Nell’auditorium della scuola gli allievi e i docenti del liceo musicale, nel quale si studiano tutti gli strumenti dell’orchestra, proporranno ai visitatori le esibizioni degli ensemble di chitarre, flauti, sassofoni, dell’orchestra d’archi e dell’ “Azuni Jazz Orchestra”, seguite da una rappresentazione teatrale. In un percorso tra circa venti aule, con l’indicazione delle performance in programma, i futuri iscritti potranno anche seguire lezioni aperte di percussioni e dell’ensemble di trombe e assistere a esecuzioni solistiche, di quartetto e di musica d’insieme per archi e del quartetto di sassofoni. Completeranno l’offerta delle esibizioni la musica d’insieme per fiati e l’ensemble di flauti, le esecuzioni dell’ “Azuni vocal soloist ensemble”, di arpa, violino, oboe, clarinetto, pianoforte e canto, oltre a un laboratorio di tecnologie musicali.



Gli studenti del liceo coreutico, l’unico in tutta l’isola, proporranno insieme alle loro docenti alcune lezioni dimostrative e si esibiranno in coreografie originali di danza classica e contemporanea con la tecnica, la creatività e la capacità espressiva che sono alla base dell’indirizzo di studi. Nel corso dell’Open Play gli alunni delle scuole medie e i loro genitori avranno a disposizione anche due sportelli informativi sui corsi e sulle attività del Liceo Azuni e sulle procedure di iscrizione.