Al via bando per piccoli comuni sardi

CAGLIARI - L’Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio della Regione Sardegna comunica l’apertura della terza edizione del “Bando incentivi per l’insediamento di nuove attività nei piccoli Comuni”, un’iniziativa strategica per contrastare lo spopolamento e promuovere lo sviluppo imprenditoriale nei nostri territori. La misura è affidata al Sistema delle Camere di Commercio della Sardegna che, attraverso i loro siti web, mettono a disposizione tutte le informazioni utili per la presentazione delle domande. Per l’assessore Giuseppe Meloni «questo bando rappresenta un'opportunità concreta per rivitalizzare i nostri piccoli comuni e attrarre nuove iniziative imprenditoriali. Con il recupero del triennio 2022/2024 vogliamo dare un segnale forte di sostegno a chi crede nel futuro della Sardegna, utilizzando tutte le risorse disponibili per promuovere un ambiente favorevole alla crescita e all'occupazione».



A partire dal 30 gennaio 2025, imprenditori e liberi professionisti che hanno avviato un’attività o trasferito la sede della propria azienda in uno dei Comuni sardi con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, possono presentare domanda per l’ottenimento di un voucher a fondo perduto. Questa misura è un passo importante per incentivare la creazione di lavoro e la vitalità economica nei nostri piccoli centri. I contributi disponibili sono quantificati in 15.000 euro per le nuove aperture o trasferimenti, e 20.000 euro per coloro che generano un incremento dell’occupazione. Le domande saranno accolte in ordine cronologico; quindi, l’invito a tutti gli interessati a presentare la propria richiesta tempestivamente.



Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma RESTART, a partire dalle ore 10:00 del 30 gennaio fino alle ore 10:00 del 30 aprile 2025. Ricordiamo che

non saranno ammesse domande di soggetti privi dei requisiti di ammissibilità o già beneficiari dei contributi delle precedenti edizioni del bando. Per garantire l’ammissibilità, è fondamentale controllare la regolarità di pagamento del diritto annuale e la validità del DURC. Tutte le informazioni necessarie sui requisiti di ammissibilità, i settori esclusi e i Comuni inclusi sono disponibili nel bando e negli allegati scaricabili.