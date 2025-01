S.A. 19:32 Da estetista ad acconciatore: corsi gratuiti in Sardegna Sono i cinque percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale gestiti dalla Fondazione Leonardo, le cui iscrizioni aprono il prossimo 21 gennaio. Le sedi disponibili sono Cagliari, Sassari, Borore



CAGLIARI - Estetista, Acconciatore e Informatico. Ma anche Aiuto Cuoco e Addetto Sala e Bar in collaborazione con il Gruppo Antica Cagliari. Sono i cinque percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale gestiti dalla Fondazione Leonardo, le cui iscrizioni aprono il prossimo 21 gennaio. Percorsi formativi di alta qualità e completamente gratuiti I corsi IeFP della Fondazione Leonardo rappresentano una risposta concreta per giovani tra i 14 e i 16 anni (17 non compiuti al 14 settembre 2025) che desiderano completare il proprio percorso formativo in modo pratico e orientato al lavoro. Tutti i corsi sono completamente gratuiti e riservati ai residenti in Sardegna in possesso della licenza media. In aggiunta, viene garantito un supporto economico per i trasporti e una premialità finale per i migliori risultati. Ogni percorso si caratterizza per l’attenzione alla pratica, con laboratori attrezzati e il coinvolgimento di docenti esperti. Per i corsi di Aiuto Cuoco e Addetto Sala e Bar, la collaborazione con il Gruppo Antica Cagliari garantisce ai partecipanti un’esperienza diretta nei locali di eccellenza del gruppo, offrendo competenze spendibili fin da subito. Le iscrizioni saranno aperte dal 21 gennaio 2025 tramite il portale ufficiale del Ministero dell’Istruzione. Le sedi disponibili sono Cagliari, Sassari, Borore.