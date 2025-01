Cor 20:24 L´Alghero ritrova il sorriso Campionato di Eccellenza 2024/25: I giallorossi tornano al successo e si rilanciano in classifica. I gol tutti nella ripresa: a segno Spanu, Scognamillo e capitan Mereu



ALGHERO - Grande prova dell’Alghero, che batte 3-0 il Li Punti al “Pino Cuccureddu” e torna al successo dopo due mesi di astinenza. I gol, arrivati tutti nella ripresa, portano le firme di Spanu, Scognamillo e Mereu . Le due squadre si affrontano a viso aperto, senza risparmiarsi. La prima occasione è di marca ospite: Fabio Oggiano, in area, da distanza ravvicinata perde l’attimo per calciare in porta e i difensori giallorossi sventano il pericolo.



Al 36’ l’Alghero ha una grande occasione per portarsi in vantaggio, con un rigore assegnato per fallo su Spanu, ma dal dischetto capitan Mereu si fa parare la propria conclusione e sulla ribattuta non riesce a colpire bene, favorendo un nuovo intervento del portiere sassarese. Si va quindi al riposo a reti inviolate. A inizio ripresa ecco l’1-0 dell’Alghero: bello spunto sulla corsia sinistra di Delizos che calibra un cross perfetto per Spanu, posizionato dalla parte opposta, che insacca di testa e batte Pittalis. Al 64’ vicinissimo al gol Brboric con una conclusione velenosa deviata in corner dal portiere del Li Punti. Alla mezzora del secondo tempo arriva anche il raddoppio giallorosso con Scognamillo, bravo a raccogliere l’assist di Spanu e spiazzare il portiere ospite con una finta.



Con il Li Punti sbilanciato in avanti, l’Alghero ne approfitta per siglare anche il terzo gol in contropiede a 5’ dalla fine: Pireddu si invola verso l’area, va al tiro trovando la respinta di Pittalis ma sulla ribattuta insacca capitan Mereu. Tre gol e prestazione convincente per i ragazzi di mister Giandon, che conquistano una vittoria fondamentale per la classifica. Domenica prossima un altro match casalingo per i giallorossi: al “Pino Cuccureddu” arriverà l’Iglesias.