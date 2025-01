Cor 19:20 Presentazione fondo librario “Antonietta Boninu” Il 23 gennaio, alle ore 17.30, la Biblioteca Universitaria di Sassari del Ministero della Cultura, presenterà, nella sua prestigiosa sede del Complesso Monumentale dell’Ex Ospedale Civile, in via Enrico Costa 57, la Donazione Antonietta Boninu, significativo fondo librario acquisito grazie alla generosa donazione della famiglia Boninu



SASSARI - Antonietta Boninu è stata funzionario archeologo presso la Soprintendenza Archeologica per le province di Sassari e Nuoro, responsabile del Centro di Restauro di Li Punti e direttrice per oltre un ventennio dell’Antiquarium Turritano. La sua attività è stata sempre dedicata alla tutela del patrimonio culturale attraverso indagini, scavi e il monitoraggio dei diversi ambiti territoriali con il coinvolgimento e la collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali.



Impegnata in importanti progetti di restauro è ricordata, soprattutto, per l’avvio del Centro di Restauro di Li Punti e per aver diretto il complesso progetto relativo alle statue di Mont’e Prama.

Il fondo rappresenta l’importante collezione libraria personale della nota archeologa donata dalla famiglia Boninu alla Biblioteca Universitaria di Sassari per essere messa a disposizione di utenti e studiosi.



Alla giornata di presentazione interverranno il direttore della Biblioteca Universitaria Giovanni Fiori, Cristina Boninu e Gianfilippo Manconi per la famiglia Boninu, Rubens D’Oriano archeologo e già funzionario del Ministero della Cultura, Vittoria Pilo presidente della Coop. Sa Rundine di Perfugas, Stefano Giuliani, archeologo e direttore del Museo Archeologico Nazionale “Antiquarium Turritano” e Maria Letizia Pulcini archeologa e direttrice del Museo Archeologico di Fratta Polesine.