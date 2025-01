Cor 21:49 fibra ottica, lavori a Bosa Le opere, eseguite da Sirti per conto di Fibercop/Tim, con impresa esecutrice "Montel Group", interessano settanta vie in sei quartieri: Bosa Marina, Su Seggiu, Santa Caterina, Zona Centro e Tirassegno



BOSA - Sono iniziati oggi i lavori di completamento delle infrastrutture della fibra ottica in città. Le opere, eseguite da Sirti per conto di Fibercop/Tim, con impresa esecutrice "Montel Group", interessano settanta vie in sei quartieri: Bosa Marina, Su Seggiu, Santa Caterina, Zona Centro e Tirassegno. I primi interventi si concentreranno, per pochi giorni, nelle strade interessate dai lavori di bitumatura in centro e Bosa Marina, in modo da poter procedere poi con la stesura dei nuovi asfalti. I lavori proseguiranno poi nelle altre zone, con scavi che saranno poco invasivi, realizzati in mini trincea: L'Amministrazione, insieme con le imprese, ha curato la redazione di un cronoprogramma che prevede il termine degli scavi per il mese di maggio, in modo che tutti i cantieri siano chiusi prima dell’estate e le strade siano pronte per accogliere i visitatori attesi nel periodo estivo.