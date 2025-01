Cor 18:51 Volontari Caritas, formazione ad Alghero "Formarsi per servire": questo lo spirito che muove la Caritas Diocesana. L´invito alla partecipazione è rivolto a tutti gli operatori e volontari parrocchiali nella Diocesi di Alghero-Bosa



ALGHERO - Nel mese di gennaio 2025 avrà inizio il Corso per volontari Caritas e Caritas parrocchiale, che si svolgerà, con altri appuntamenti foraniali, anche a febbraio e marzo. Il primo incontro è previsto nelle tre foranie, dalle ore 15.30 alle 17.00 nei seguenti giorni: ad Alghero, 21 gennaio 2025 – Sede Caritas Via XX Settembre 228, a Bosa il 22 gennaio 2025 – Ex Seminario diocesano, mentre a Macomer il 23 gennaio 2025 – Centro Pastorale San G.M. Conforti. Poiché l’evento rappresenta una tappa importante nel percorso formativo dei volontari Caritas è richiesto ed auspicato il coinvolgimento di tutti i volontari e gli operatori delle Caritas parrocchiali.