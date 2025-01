Cor 17:32 Contributi regionali per il Carnevale Al via il bando per la concessione di contributi destinati all´organizzazione degli eventi relativi al "Cartellone regionale del Carnevale": domande entro il 3 febbraio



CAGLIARI - Obiettivo dell'iniziativa è incrementare lo sviluppo del turismo favorendo l’organizzazione di manifestazioni della tradizione di matrice religiosa o laica. Le domande devono essere inviate su "Sipes" regionale fino a lunedì 3 febbraio 2025. Al via il bando per la concessione di contributi destinati all'organizzazione degli eventi relativi al "Cartellone regionale del Carnevale". Le risorse destinate al Cartellone Regionale sono pari a 800.000,00 e potranno accedervi organismi pubblici o privati in grado di dimostrare la storicità della manifestazione di almeno quindici anni.