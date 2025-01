S.A. 13:47 Futsal attende il Monastir al PalaManchia Partita molto importante in chiave salvezza per la formazione giallorossa, perché, in caso di vittoria c´è la possibilità di superare la squadra del Città Giardino Marassi che precede in classifica. Appello ai tifosi algheresi



ALGHERO - La Futsal FC Alghero chiama a raccolta i propri tifosi per la gara casalinga, in programma questo sabato pomeriggio alle ore 15.30 al Pala Manchia, contro il Monastir valida per la tredicesima giornata, seconda di ritorno, del campionato di Serie B di calcio a 5. Partita molto importante in chiave salvezza per la formazione giallorossa, perché, in caso di vittoria c'è la possibilità di superare la squadra del Città Giardino Marassi che precede in classifica, per un solo punto, la Futsal FC Alghero. La squadra algherese, reduce dal turno di riposo, si è allenata bene e, dopo la vittoria straordinaria di due settimane fa, davanti al pubblico del Pala Manchia, contro il forte Varese, vuole bissare quel successo. Tutti i giocatori della rosa sono a disposizione del tecnico Michele Lombardo. La società giallorossa, con in testa il presidente Andrea Alessandrini, invita «il pubblico ad assistere numeroso per sostenere gli atleti e lottare insieme per cercare un'altra grande vittoria».