Cor 18:00 «Palacongresssi, lavori in continuità» Il gruppo consiliare Noi RiformiAmo Alghero è chiaro sul Palazzo dei Congressi: L’attuale intervento va in continuità con i precedenti, della qual cosa noi siamo garanti in quanto orgogliosi partecipi della passata come della attuale amministrazione, con in prima linea l’Assessore Marinaro. Polemiche contro Forza Italia



«Sul palazzo dei congressi, sul finanziamento e sui lavori conosciamo, meglio di molti altri, la realtà dei fatti. Fatti che in quanto tali sono riscontrabili negli atti amministrativi della passata amministrazione e di quella attuale, delle quali amministrazioni abbiamo fatto e facciamo parte. La disputa sul finanziamento è a dir poco oziosa. È un dato di fatto che il finanziamento di 3 milioni sia stato deciso dalla passata amministrazione regionale su richiesta della amministrazione Conoci; in particolare è stato l’assessorato regionale al Turismo, con assessore Chessa, che fece lo stanziamento qualche mese dopo la visita che lo stesso assessore fece al palazzo di Maria Pia. È anche di cattivo gusto la corsa per aggiudicarsi i meriti del finanziamento da parte un paio di vecchi galli ben individuabili dell’attuale opposizione cittadina, quasi quel finanziamento fosse una gentile elargizione di loro risorse piuttosto che un doveroso intervento finanziario della regione, con soldi pubblici, rispetto ad una struttura che è di proprietà della stessa regione».



Il capogruppo di Noi RiformiAmo Alghero, Gianni Martinelli, insieme ai colleghi del consiglio comunale, Emiliano Piras, Alessandro Loi e Alberto Bamonti, intervengono nella disputa sul Palacongressi e i lavori di riqualificazione delle aree esterne. «Quei 3 milioni, dopo essere stati interamente programmati dalla precedente amministrazione, e non certo in solitudine dall’assessore di allora e dal suo partito, per interventi in fasi diverse, sono stati utilizzati prima di tutto per restituire alla città lo spazio dedicato a Ivan Graziani, che infatti dal 2022 ormai ospita stabilmente i concerti e le manifestazioni estive, dopo anni di abbandono. L’attuale intervento va in continuità con i precedenti. Non a caso parliamo di continuità perché la continuità amministrativa è esattamente ciò che ogni nuova avveduta amministrazione fa rispetto ai progetti che eredita dalla precedente, ed è quello che la attuale sta coerentemente portando avanti, della qual cosa noi siamo garanti in quanto orgogliosi partecipi della passata come della attuale amministrazione, con in prima linea l’Assessore Marinaro».



«Davvero di poco spessore sono poi gli atteggiamenti di Forza Italia, gli stessi che hanno minato la coalizione durante lo scorso mandato e nelle scorse elezioni comunali, secondo i quali ogni merito andrebbe ai due super assessori forzisti ed al loro partito che si ergeva, come continua ad ergersi, come il migliore dei migliori, l’unico in grado di affrontare e risolvere ogni problema. La verità naturalmente è diversa da quella che canta in solitudine Forza Italia. Nello specifico, per il palazzo dei congressi la programmazione e i lavori sono andati avanti dopo la defenestrazione dell’assessore forzista con ancora più celerità. Come successe per tutto ciò che in precedenza era seguito dagli assessori forzisti che evidentemente, visto l’atteggiamento che Forza Italia ha avuto in seguito, avevano l’ordine di rallentare e condizionare ogni cosa facesse l’amministrazione. Noi andiamo avanti con il lavoro e portiamo avanti tutto ciò che di buono la passata amministrazione ha fatto e che è sotto gli occhi di tutti, nella consapevolezza che gli atteggiamenti di superiorità ostentati e le auto attribuzioni di meriti individuali, servono solo a mascherare la debolezza politica ed amministrativa, oltre che la inutilità, che le ultime elezioni hanno sancito» chiudono da RiformiAmo Alghero.



Nella foto: Gianni Martinelli, capogruppo Noi RiformiAmo Alghero