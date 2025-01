Cor 12:00

Pallavolo: Sottorete batte Spring Sennori

ALGHERO - La Web Project Sottorete ha conquistato una convincente vittoria nella gara disputata ieri, domenica 26 gennaio, contro lo Spring Sennori. Nella palestra delle Scuole Medie "M. Carta" di Alghero, i padroni di casa si sono imposti con un secco 3-0 (25/11, 25/19, 27/25), confermando il secondo posto nel Girone B del campionato di Serie D regionale.



La partita è iniziata con un dominio assoluto della Web Project Sottorete, che nel primo set ha lasciato gli avversari a soli 11 punti, dimostrando superiorità tecnica in tutti i fondamentali. Il secondo set ha visto una timida reazione dello Spring Sennori, ma i padroni di casa hanno mantenuto il controllo, chiudendo sul 25-19. L’ultimo set, più combattuto, ha offerto momenti di tensione, ma la qualità della squadra algherese ha avuto la meglio, portando al definitivo 27-25.



«Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra - ha dichiarato l’allenatore Enrico Granese. Abbiamo dominato i primi due set, soprattutto il primo, dove lasciare gli avversari a 11 punti è stato un segnale chiaro della nostra superiorità. Nell’ultimo set c’è stato un calo fisiologico con qualche errore, ma la squadra ha saputo mantenere la concentrazione e portare a casa la vittoria».



Con questa vittoria, la Web Project Sottorete sale a 26 punti in classifica. Dopo una settimana di pausa, la squadra tornerà in campo domenica 9 febbraio per affrontare la capolista imbattuta Time Out Olbia in uno scontro diretto che promette spettacolo e sarà decisivo per la corsa al vertice.