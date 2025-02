Cor 15:16 Campioni di legalità col Cagliari Calcio Primo incontro del 2025 per il progetto “La Giustizia adotta la Scuola - Focus Sardegna”: il 6 febbraio, all’istituto Giua di Cagliari, l’inaugurazione della 5ª edizione con un evento organizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio in collaborazione con il Cagliari Calcio, al quale prenderanno parte oltre 300 studenti delle scuole della città e della provincia



CAGLIARI - Torna il progetto "La Giustizia adotta la Scuola - Focus Sardegna” con l’evento inaugurale della sua quinta edizione. Giovedì 6 febbraio, alle 10:30, l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore "Michele Giua" di Cagliari, accoglierà oltre 300 studenti di vari Istituti scolastici della città e della provincia per il primo evento del 2025, come di consueto organizzato, curato e promosso dalla Fondazione Vittorio Occorsio con il sostegno della Regione Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport), e della Fondazione di Sardegna.



“Campioni di legalità: sport e giustizia nella difesa dei valori costituzionali” è il tema che dà il titolo all’incontro che vedrà la partecipazione del Cagliari Calcio, società sportiva che ha voluto prendere parte all’evento nella condivisione di valori e obiettivi mirati alla sensibilizzare delle nuove generazioni sull'importanza dei principi di legalità e rispetto - fondamentali nel contesto sociale come in quello sportivo - anche alla luce della modifica dell’articolo 33 della Costituzione il cui ultimo comma riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.



Dopo i saluti di Maria Romina Lai (Dirigente dell’IIS “Michele Giua”), Daniela Paba e Mauro Badas (docenti referenti), Jasmin Petti (General manager della Fondazione Vittorio Occorsio), l’incontro - che sarà moderato dal giornalista Paolo Mastino - entrerà nel vivo con gli interventi di Fabio Pisacane, allenatore della Primavera Cagliari Calcio; Andrea Vacca, Sostituto Procuratore del Tribunale di Cagliari; Andrea Apollonio, Sostituto Procuratore del Tribunale di Patti (ME); Giorgia Argiolas e Stefano Fenu, Supporter Liaison Officer Cagliari Calcio, e di due calciatori della Primavera del Cagliari Calcio.