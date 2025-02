Cor 16:39 Nasce Fratelli d’Italia Porto Torres Venerdì sera, nell’elegante cornice del Bar Sport di Porto Torres, si è celebrato il congresso costitutivo di Fratelli d’Italia in città: Gian Mario Sircana Coordinatore



PORTO TORRES - Venerdì sera, nell’elegante cornice del Bar Sport di Porto Torres, si è celebrato il congresso costitutivo di Fratelli d’Italia in città. Il Congresso, che si inserisce nella stagione congressuale comunale che Fratelli d’Italia sta celebrando a livello nazionale, è stato presieduto da Luca Babudieri, Coordinatore Cittadino di Sassari, e ha visto l’elezione all’unanimità di Gian Mario Sircana a Coordinatore Cittadino.



«Oggi finalmente nasce Fratelli d’Italia Porto Torres-spiega Sircana- il nostro primo obiettivo sarà quello di far crescere la nostra realtà attraverso il tesseramento. Questo perché vogliamo coinvolgere le migliori energie di Porto Torres per costruire una classe dirigente e un progetto alternativo ad una sinistra che da decenni, con scarsi risultati, governa la città».



«È per me un grande onore aver presieduto il congresso costitutivo di Fratelli d’Italia Porto Torres- commenta Babudieri- abbiamo lavorato tanto per la nascita di questo circolo perché, da sassarese, ritengo che Porto Torres non sia un bacino di voti da usare all’occorrenza, ma esprime delle potenzialità talmente importanti da poter essere la protagonista del rilancio del Nord-Ovest della Sardegna, da oggi Fratelli d’Italia lavorerà per questo».