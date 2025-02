Cor 9:29

Ryanair chiude la base, salta l´Alghero-Billund

Ryanair chiude la base di Billund. Tasse danesi troppo alte. Saltano 32 collegamenti con altrettante località europee, compreso lo storico volo Alghero-Billund, attivo dal 2009

ALGHERO - Nuovi scossoni nello scacchiere Ryanair in Europa. La compagnia low cost irlandese ha infatti annunciato che chiuderà la sua base di due aerei a Billund e taglierà tutte le rotte da/per Aalborg dalla fine di marzo, in risposta alla decisione del governo danese definita «miope», di introdurre una tassa sull’aviazione per ogni passeggero in partenza da gennaio 2025. A cascata Ryanair taglia 32 rotte verso le principali località europee, compresa la storica tratta Alghero-Billund. Attiva per la prima volta dalla summer 2009 , la rotta tra il Riviera del Corallo e la città danese era uno dei collegamenti più longevi del network algherese firmato Ryanair.