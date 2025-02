Cor 11:00 Debutto per l´Alguerunners a Bergamo È iniziata la stagione agonistica degli atleti Alguerunners con l’esordio assoluto nel panorama podistico algherese, di Francesco Priamo nella Bergamo 21



ALGHERO - Correre tra le bellezze storico-artistiche di Bergamo a inizio stagione, è stato un battesimo di tutto rispetto per il giovane atleta giallorosso, gara che tra l’altro, come dimostra la continua crescita dell’evento, quest’anno ha registrato il record di partecipanti. Un circuito quello bergamasco, che ha portato ai nastri di partenza in complesso quasi 6mila podisti da tutta Italia e da 60 Nazioni del mondo: le più rappresentate, in ordine di numerosità, sono state Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania e Grecia.



Francesco Priamo, come già detto al suo debutto assoluto, non si è fatto tradire dall’emozione ed ha percorso l’intera gara concentrato e molto determinato. Una gara veloce che fin dal primo metro ha stimolato gli animi di tutti i runner alla ricerca del loro PB, sul nuovo percorso con partenza e arrivo in centro, in viale Roma. Con il suo tracciato scorrevole e con poche variazioni altimetriche, la Bergamo 21 è stata la gara perfetta per il giovane Alguerunners, che dopo un bel periodo di allenamenti in città, ha sfoggiato una grande prestazione, godendosi al contempo il fascino dell'ambiente circostante.



Per la cronaca, la gara è stata vinta per gli uomini da Davide Copeta (Vanotti Running Team), al secondo posto Luca Magri (La Recastello Radici Group) e podio completato da Manuel Togni (Atl. Valle Brembana). Per le donne, è l’azzurra della corsa in montagna Alice Gaggi (La Recastello Radici Group), seconda Vivien Bonzi (La Recastello Radici Group), terzo gradino per Sakina El Adel (Lagarina Crus Team). Bergamo ha espresso il calore ad ogni angolo di strada, a dispetto della temperatura. Gli applausi degli spettatori, l'entusiasmo dei volontari e l'energia contagiosa degli altri corridori, hanno fatto di questa gara un esordio bellissimo, dove il successo personale va di pari passo con la gioia di esserci stato.



Per il giovane portacolori Alguerunners e tutti i suoi compagni di squadra, proseguono gli allenamenti, in preparazione dei prossimi impegni sia in Sardegna che nei circuiti nazionali ed internazionali. La compagine algherese, in continuità con un trend positivo in termini di partecipazione ai tanti eventi ed altresì con la nuova campagna tesseramenti si conferma un punto di riferimento per atleti e simpatizzanti del panorama podistico in città e non solo, annoverando tra le proprie fila diversi iscritti anche in Lombardia.