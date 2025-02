Cor 19:34 Zafferano, il libro ad Alghero Giovedì 6 febbraio Giampiero Muroni sarà ospite della libreria Cyrano per presentare il suo nuovo romanzo "Zafferano" (Il Maestrale). A dialogare con lui ci sarà Antonio Minisola. L´appuntamento è per le 18,30 alla libreria Cyrano di Alghero in Via Vittorio Emanuele.



ALGHERO - La vita di Tiberio, insegnante in pensio­ne di Chiaramonti, nel nord Sardegna, vedovo da vent’anni, passa tra le visite al padre, ricoverato per demenza in una casa di riposo, le rare telefonate al figlio trasferito­si in città, i pure rari contatti con il fratello, or­mai stabilitosi all’estremo sud dell’isola, e la lettura dei documenti di archivio riguardanti il suo paese.



Un padre novantenne irato e iroso che il professore va a trovare una volta alla settimana in una inutile ricerca di parole; un figlio che, appena superata l’adolescenza, dal proprio padre nulla vuole e nulla cerca; un fratello maggiore amato dal padre, ma che all’ospizio ci passa ogni tre mesi (se può); queste le relazioni di Tiberio finché nella sua esistenza sempre uguale non rientra in ma­niera inattesa Elisabetta, amore di gioventù mai spento, ora dirigente RAI che gli propone di scrivere il soggetto di una serie televisiva. Tiberio dovrà ricavarlo da un fatto di sangue avvenuto in paese agli inizi del Novecento, una vicenda oscura di cui ai tempi dell’uni­versità avevano letto insieme le carte proces­suali. Il professore accetta, attratto anche dalla possibilità di frequentare di nuovo Eli­sabetta. Fruga archivi, trova incongruenze processuali, si ossessiona. La stesura del sog­getto è l’occasione per cercare la verità su quel delitto impunito, legato ai meccanismi di una piccola comunità sarda, dove emergo­no rancori, invidie, amori, e solidarietà dove tutti sembrano colpevoli quanto innocenti.



Ma la ricerca invita anche Tiberio a riconsi­derare i rapporti con il padre e il figlio, con la moglie morta, con la stessa Elisabetta: come se la storia lontana di quel fatto di sangue gli fornisse strumenti per comprendere meglio la propria. Giampiero Muroni vive a Sassari, dove è nato nel 1965. Lavora in un ufficio pubblico. Si è impegnato nell’associazionismo e nel­l’area politica radicale. Zafferano è il suo ro­manzo d’esordio.