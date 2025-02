S.A. 13:00 Al via 11 corsi musicali al Verdi di Alghero Il 27 gennaio hanno preso il via i corsi per circa 150 tra allieve e allievi, seguire nella sede di Fertilia dove il Verdi ha trovato temporaneamente “casa” al primo piano della scuola di via Orsera



ALGHERO - Quello 2025 per l’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi di Alghero si annuncia come un altro anno pieno di attività. Dopo un mese di dicembre 2024 pieno di momenti importanti e tante soddisfazioni, il 27 gennaio hanno preso il via i corsi che vedono circa 150 tra allieve e allievi, seguire

le lezioni puntualmente calendarizzate. Il Direttivo dello IAM, dunque, ha riaperto le porte della sede di Fertilia dove il Verdi ha trovato temporaneamente “casa” al primo piano della scuola di via Orsera (istituto comprensivo n° 1), al nuovo anno di corsi. Undici in tutto. Giocomusica (12), Arpa (4), Batteria (14), Chitarra moderna (18), Chitarra classica (36), Fisarmonica (6), Flauto (5), Pianoforte (28), Sassofono (10), Tromba (4), Violino (13). Un totale di 150 alunni che seguiti dai 10 docenti dell’istituto, seguiranno il programma di lezioni.



La musica, che in verità aleggia sempre nei corridoi del Verdi, ha ripreso ad invadere le aule, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Dal direttivo dello IAM viene sottolineato come è motivo di soddisfazione la crescita delle domande per l’accesso ai corsi musicali segno che il lavoro attento di programmazione e integrazione nel tessuto cittadino, e non solo, viene apprezzato da tanti. Ai corsi si aggiungono infatti tutta una serie di attività ed eventi che coinvolgono gli iscritti di tutte le età. Quest’anno l’allieva più piccola ha 4 anni mentre gli allievi più grandi ne hanno 86. Insomma una testimonianza della mission del Verdi che è quella di promuovere la passione per la musica di ogni genere e a tutte le età.