S.A. 7:47 Asia e Stati Uniti: bando per 67 rotte dall´Isola Stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e faciliterà, attraverso la copertura del 50% dei costi aeroportuali, l’attivazione di nuove rotte aeree. In palio anche i voli da Cagliari e Olbia per New York e le rotte regionali



CAGLIARI - La Giunta regionale approva l’atto di indirizzo per la predisposizione del bando "Nuove Rotte", promosso dall’Assessorato dei Trasporti d’intesa con l’Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio, con l'obiettivo di ampliare l’offerta di trasporto aereo da e per l’Isola. L'iniziativa mira a migliorare la connettività della Sardegna, favorire la mobilità dei cittadini e stimolare l’afflusso turistico durante tutto l’anno. La procedura prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e faciliterà, attraverso la copertura del 50% dei costi aeroportuali sostenuti sia nell’aeroporto di partenza che nell’aeroporto di arrivo, l’attivazione di nuove rotte aeree per collegare la Sardegna con numerose destinazioni in Europa e nel mondo. Le tratte messe a bando, in tutto 67, sono state selezionate tenendo conto dell’attrattività turistica, della domanda dei passeggeri e della necessità di rafforzare i collegamenti con hub internazionali strategici.



«Con il bando ‘Nuove Rotte’ – dichiara l’assessora dei Trasporti Barbara Manca – facciamo un passo concreto verso una Sardegna sempre più connessa, non solo con l’Europa, ma anche con il resto del mondo. Il nostro obiettivo è garantire ai sardi maggiori opportunità di mobilità e, al contempo, incentivare l’arrivo di turisti durante tutto l’anno, contribuendo alla crescita economica dell’Isola».«Vogliamo promuovere la nostra splendida Isola e renderla sempre più raggiungibile da parte dei visitatori di tutto il mondo, incrementando sempre di più le presenze turistiche», afferma l’assessore del Turismo Franco Cuccureddu. «Allo stesso tempo - continua - vogliamo dare la possibilità ai cittadini sardi di raggiungere più facilmente mete nazionali e internazionali, ma questo è un compito della mia brava collega assessora ai Trasporti Barbara Manca». Tra le rotte di particolare rilievo che saranno messe a gara, spiccano quelle dirette verso gli Stati Uniti, con voli da Cagliari e Olbia verso New York e Filadelfia, per intercettare il crescente interesse del turismo americano verso l’Isola. Inoltre, l’attivazione di collegamenti con Istanbul permetterà ai viaggiatori di accedere a un hub internazionale strategico, facilitando i collegamenti con l’Asia e altre destinazioni globali. Numerose città europee potranno essere anch’esse collegate agli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero, offrendo nuove opportunità di viaggio ai residenti sardi e ai visitatori provenienti da Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Polonia e altri Paesi.



Oltre alle nuove rotte internazionali, il bando prevede anche il lancio di collegamenti nazionali mai attivati in precedenza, tra cui quello verso la Calabria (Lamezia Terme), per facilitare gli spostamenti tra le due regioni e rafforzare le connessioni all'interno del territorio italiano. Inoltre, si apre alla possibilità di attivare rotte interne regionali, qualora si presentino operatori interessati, tra cui i collegamenti Alghero-Cagliari e Olbia-Cagliari. Un’ulteriore novità è rappresentata dalla rotta Cagliari-Ajaccio, un collegamento aereo con la vicina Corsica, che potrebbe rappresentare una risposta efficace alle recenti criticità dei collegamenti marittimi tra le due isole. Le compagnie aeree interessate potranno partecipare al bando presentando le proprie candidature per operare le nuove rotte nei prossimi anni. L’iniziativa punta a rendere la Sardegna una destinazione sempre più accessibile, rafforzando il suo posizionamento nel panorama turistico internazionale. Il bando sarà presto pubblicato sul sito istituzionale della Regione.