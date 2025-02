Cor 10:14 In mostra il talento dei docenti del Figari “Era una notte buia e tempestosa”. In mostra il talento dei docenti del Liceo Artistico “Filippo Figari”. Un evento che conferma il ruolo centrale del Liceo Artistico di Sassari non solo nella formazione delle nuove generazioni



SASSARI - Pubblico incuriosito e coinvolto. Docenti soddisfatti per la qualità delle opere. Bilancio più che positivo per la mostra "Era una notte buia e tempestosa" organizzata nella galleria del Liceo Artistico con 23 opere che portano la firma di docenti e assistenti tecnici della scuola. Un’iniziativa che è stata organizzata a dicembre alla presenza dell’autorità cittadine e che in questi due mesi ha trasformato, di fatto, l’istituto di Piazza d’Armi in un grande spazio espositivo, restituendo al pubblico un nuovo spazio per l’arte contemporanea a Sassari.



Promossa dalla funzione strumentale dell’area artistica, la mostra rappresenta un’occasione unica per scoprire il lato più autentico dei docenti dell’istituto. Anche gli studenti hanno accolto con piacevole sorpresa l’iniziativa, accogliendo il seguente invito: “Immagina di entrare in una galleria d’arte e scoprire che gli artisti sono i tuoi professori”. La varietà delle opere esposte riflette la molteplicità degli indirizzi di studio presenti nel Liceo: le tecniche utilizzate spaziano dalla pittura acrilica e ad olio, alla grafica a china, alle installazioni scultoree, fino a sperimentazioni innovative che fondono materiali diversi. Le opere esprimono così l'identità artistica di ciascun autore e la continua ricerca di nuovi linguaggi espressivi.



Gli artisti coinvolti sono Carlo Catta, Loredana Manunta, Francesca Anedda, Barbara Sanna, Claudio Cupiraggi, Luigi Fraddi, Fabio Gutierrez, Carmelo Iaria, Pierina Lunesu, Marcello Manunza, Claudio Vendramin, David Meloni, Gavino Piredda, Paola Tuseddu, Paola Puccini, Sabrina Marrosu, Giuseppe Uzzanu, Mavi Zazzu, Paola Villa, Stefania Spanu, Rita Lecis, Marcella Mazza e Giovanni Monti.

L’esposizione rimarrà ancora aperta al pubblico negli orari di apertura della scuola, offrendo a studenti, appassionati d’arte e curiosi l’opportunità di immergersi tra le diverse opere esposte nella galleria dell’istituto. Un evento che conferma il ruolo centrale del Liceo Artistico di Sassari non solo nella formazione delle nuove generazioni, ma anche come centro di sperimentazione artistica nel territorio.