Salta commissione, impasse su Madau

10:45 Treno idrogeno, nuova bocciatura. «Progetto da rimodulare subito» Tutti uniti nel respingere il treno a idrogeno così come pensato da Arst e Regione: «quel progetto va rimodulato subito, elettrificare l’intera linea, far passare il tramtreno in città. Collegare Alghero, Sassari e l’Aeroporto». E´ quanto emerso ad Alghero in occasione del convegno organizzato dall´associazione "Maestrale"