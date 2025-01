Cor 6:47 Treno idrogeno, Commissione speciale: tutti i nomi Il Consiglio comunale di Alghero, nella seduta del 21 gennaio, ha ufficialmente istituito la commissione speciale sul treno a idrogeno. Ecco i componenti, per la presidenza in pole position il rappresentante del Partito democratico



ALGHERO - Luca Madau, Emiliano Piras, Giampietro Moro, Gianpiero Occhioni, Marco Colledanchise, Nina Ansini, Giovanna Caria e Massimiliano Fadda. Sono loro gli otto membri della Commissione speciale istituita in occasione del Consiglio comunale di ieri (martedì) ad Alghero. Avrà il compito di approfondire il progetto già deliberato dall'Arst e finanziato nell'ambito del Pnnr del treno a idrogeno fino all'aeroporto di Alghero. Progetto duramente osteggiato da tutti i comitati di borgata. In occasione della prima riunione sarà eletto il presidente: in pole position per ricoprire l'incarico rimane il consigliere del Partito democratico, Mauro madau, ma qualche chance possono averla Giampietro Moro (Città Viva) e Nina Ansini dell'opposizione, figura di garanzia già proposta durante la seduta di ieri. «Vigilerò affinché il lavoro della commissione avvenga nei modi e nei tempi previsti» ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mimmo Pirisi, soddisfatto per l'iniziativa.



Nella foto: Luca Madau, consigliere Pd ad Alghero