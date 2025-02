Cor 14:05 Microchip gratuiti: il calendario di febbraio L’Azienda socio sanitaria ricorda l’obbligo per i proprietari di cani di iscrivere l’animale al registro dell’anagrafe canina e anche l’obbligo di segnalare ogni eventuale variazione in merito al possesso dell’animale



SASSARI - Prosegue nel mese di febbraio l’attività dell’anagrafe canina, garantita dai veterinari della Asl n.1 di Sassari. Le prossime settimane il calendario interesserà i comuni di Ozieri, Porto Torres, Ploaghe, Alghero. L’Azienda socio sanitaria ricorda l’obbligo per i proprietari di cani di iscrivere l’animale al registro dell’anagrafe canina e anche l’obbligo di segnalare ogni eventuale variazione in merito al possesso dell’animale.



Il Servizio Randagismo e anagrafe animali da compagnia zona Nord ricorda che i proprietari di cani possono iscrivere il proprio animale in anagrafe a partire dal decimo giorno dalla nascita. Per il territorio della provincia di Sassari eventuali variazioni, come la proprietà, il luogo di detenzione del cane, lo smarrimento, furto e anche il decesso, possono essere segnalati al Servizio della Asl di Sassari, presso la struttura di San Camillo a Sassari; è possibile contattare il Servizio componendo il numero 079/2062229 o all’indirizzo mail anagrafecanina.zonanord@aslsassari.it ; ma anche ai Comuni (abilitati alla registrazione) e ai Veterinari libero professionisti autorizzati.



Cosa fare per iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina della Asl di Sassari. Il proprietario deve rivolgersi: al Servizio Anagrafe canina e Randagismo della Asl a pagamento da un medico Veterinario libero professionista, accreditato dalla Asl. Appuntamenti del mese di febbraio 2025. Si ricorda alla popolazione che per una migliore erogazione del Servizio è necessario prenotare l’intervento nel proprio Comune di residenza o comune vicini (il recapito telefonico da contattare viene inserito tra parentesi al fianco del Comune). Si ricorda che i cani devono esser tenuti al guinzaglio e devono indossare la museruola.



10.02.2025 – Nel comune di Ozieri (ore 09.30 – 11.30) (079 7812227) (uff.commercio@comune.ozeri.ss.it )

18.02.2025 – Nel comune di Porto Torres (09.00 – 11.00) (079 5008700) (compbarrportorres@gmail.com )

25.02.2025 – Nel comune di Ploaghe (ore 09.30 – 11.30) (3283263344) (giorgiosini@comune.ploaghe.ss.it )

27.02.2025 - Nel comune di Alghero (ore 09.30 – 11.30) (3284325995) (g.mariano@comune.alghero.ss.it)