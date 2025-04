S.A. 17:16 A Sassari bando per sterilizzazione cani Si tratta di un contributo di 180 euro per i cani di sesso femminile e 100 euro per i cani di sesso maschile. L’intervento di sterilizzazione dovrà essere eseguito entro il 15 dicembre



SASSARI - L'amministrazione comunale di Sassari ripropone anche quest’anno la campagna per incentivare le sterilizzazioni attraverso l’erogazione di un contributo per sterilizzare i cani di proprietà, con la possibilità di scegliere il veterinario di fiducia. Si tratta di un contributo di 180 euro per i cani di sesso femminile e 100 euro per i cani di sesso maschile. La sterilizzazione dei cani è un pilastro fondamentale nella lotta al randagismo. L’intervento di sterilizzazione dovrà essere eseguito entro il 15 dicembre.