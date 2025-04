S.A. 19:04 Fondi Agris per fiere del settore zootecnico Si tratta di economie, derivanti dal mancato utilizzo di risorse impegnate da AGRIS a favore di AARS ma non erogate, pari a 500 mila euro complessivi



CAGLIARI - Potranno essere utilizzati i residui derivanti dagli anni scorsi, derivanti dal mancato utilizzo di risorse impegnate da AGRIS a favore dell’Associazione allevatori della regione Sardegna (AARS), per la partecipazione a fiere del settore zootecnico. Lo ha deciso la Giunta su proposta dell’assessore dell’Agricoltura Gian Franco Satta. Si tratta di economie, derivanti dal mancato utilizzo di risorse impegnate da AGRIS a favore di AARS ma non erogate, pari a 500 mila euro complessivi. Queste risorse possono essere utilizzate per coprire ulteriori spese necessarie all’attuazione delle attività previste dalla legge regionale del 2022, e tra le attività previste sono incluse anche le manifestazioni di promozione legate al settore zootecnico che si svolgono annualmente. Sono eventi che valorizzano il patrimonio zootecnico e le produzioni animali regionali, rappresentando una grande opportunità per l'intero settore agricolo.



Le risorse impegnate a favore di Agris per l’annualità 2022, potranno essere utilizzate per la realizzazione delle manifestazioni di promozione legate al settore zootecnico che si svolgono annualmente nei Comuni di Macomer (8 - 10 maggio), Arborea (30 aprile - 1° maggio) e Ozieri (12 e 13 aprile) e Ollastra (25 aprile). Le risorse trasferite potranno essere utilizzate da AARS anche per le attività fino ad oggi realizzate dai comuni, destinatari di specifici stanziamenti. Per quanto riguarda la manifestazione di Ozieri è possibile il coinvolgimento dell'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) e l’organizzazione delle manifestazioni mediante l'utilizzo, nel contempo, del finanziamento in favore del Comune della legge regionale del 2023 e dei fondi provenienti dalla legge regionale del 2022.