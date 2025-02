S.A. 12:10 A Sassari 23enne violentata davanti al portone Gli agenti della Questura stanno ricostruendo la vicenda: la giovane è stata aggredita in corso Angioy, al centro della città, poco dopo le 21 di ieri



SASSARI - Una ragazza di 23 anni è stata aggredita e violentata sul portone di casa nella tarda sera di ieri, mentre faceva rientro nella sua abitazione, a Sassari. Gli agenti stanno ricostruendo la vicenda: la giovane è stata aggredita in corso Angioy, al centro della città, poco dopo le 21. Sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118 che ha soccorso la 23enne e la ha accompagnata all'ospedale, e gli agenti della Squadra mobile della questura sassarese. La zona, pur essendo centrale, è molto buia e poco frequentata di notte. Oltre al racconto della ragazza, in grave stato di choc, potranno essere determinanti per le indagini le riprese di alcune telecamere di sicurezza nei pressi del luogo dell'aggressione.