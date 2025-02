S.A. 10:29 Il triathlon internazionale in Sardegna Ufficializzata la nuova edizione del Challenge Forte Village Sardinia, evento firmato Challenge Family, uno dei più importanti circuiti internazionali di triathlon con gare su distanza media e sprint che si svolgeranno sabato e domenica 25 e 26 ottobre 2025 nella costa meridionale dell’Isola



PULA - Il grande triathlon internazionale torna in Sardegna la nuova edizione del Challenge Forte Village Sardinia, evento firmato Challenge Family, uno dei più importanti circuiti internazionali di triathlon con gare su distanza media e sprint che si svolgeranno sabato e domenica 25 e 26 ottobre 2025 nella costa meridionale dell’Isola. «Siamo entusiasti di inaugurare questa straordinaria collaborazione con Challenge Family – dichiara Andrea Mentasti, Race Director. – Da oltre dieci anni, Forte Village ha costruito un legame profondo con il mondo del triathlon, un rapporto che si è consolidato stagione dopo stagione. Abbiamo sempre creduto nella capacità degli eventi sportivi internazionali di estendere la stagione turistica della Sardegna, portando alla ribalta mondiale la bellezza mozzafiato e il fascino senza tempo di questa terra».



Anche Jort Vlam, CEO di Challenge Family, conferma l’importanza della collaborazione: «Siamo entusiasti di tornare nella meravigliosa Sardegna e di rinnovare la nostra partnership con il Forte Village Resort. Per noi, è fondamentale che ogni evento non sia solo una competizione di livello mondiale, ma diventi un’esperienza indimenticabile per gli atleti e le loro famiglie. La Sardegna, con la sua bellezza mozzafiato e il suo fascino mediterraneo, incarna perfettamente questa filosofia. Inoltre, c’è un valore fondamentale che ci lega al team del Forte Village: mettere gli atleti al centro, regalando loro emozioni uniche e ricordi indelebili.»” Il Challenge Forte Village Sardinia 2025 offrirà ai partecipanti un tracciato spettacolare e altamente tecnico, unendo la sfida sportiva alla bellezza mozzafiato della Sardegna.