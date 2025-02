S.A. 14:47 Festival letterari in Sardegna: fondi e domande Via libera agli avvisi per l’assegnazione dei contributi per progetti di promozione della lettura e festival letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale. Domande sino al 12 marzo



CAGLIARI - Approvati gli avvisi per l’assegnazione dei contributi per progetti di promozione della lettura e festival letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale, ai sensi della L.R. 14/2006, art. 21, comma 1, lettera m), articolati nelle seguenti linee di intervento: Grandi manifestazioni consolidate, contributi ordinari Soggetti privati, contributi ordinari Enti locali.

Le domande dovranno essere inviate entro il 12 marzo 2025 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it.