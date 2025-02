S.A. 20:12 Forestas ed Ersu nel Sibar Il Sibar, già utilizzato dalla gran parte del personale regionale, consente di gestire in modo più efficiente risorse umane, contabilità, documentazione e business intelligence



CAGLIARI - L’assessora degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, Mariaelena Motzo, annuncia che anche l’Agenzia Forestas e l’Ersu di Sassari possono finalmente utilizzare il Sibar, il Sistema Informativo di Base della Regione. Si tratta di un passo avanti importante nel percorso di innovazione digitale della pubblica amministrazione regionale. Il Sibar, già utilizzato dalla gran parte del personale regionale, consente di gestire in modo più efficiente risorse umane, contabilità, documentazione e business intelligence, offrendo strumenti fondamentali per semplificare e migliorare il lavoro quotidiano. «La digitalizzazione è un’opportunità straordinaria per rendere i servizi pubblici più vicini ai cittadini e migliorare la qualità del lavoro di chi ogni giorno opera nelle nostre istituzioni. Questo nuovo traguardo ci permette di guardare con fiducia al futuro, continuando a investire in innovazione e sostenibilità», sottolinea l’assessora Motzo.



Tra i vantaggi più significativi ci sono la riduzione dei costi operativi, un deciso miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità dei dati e la possibilità di aggregare informazioni in modo semplice, rendendo l’analisi e il monitoraggio delle attività più rapidi ed efficaci. Questa nuova tappa del processo di digitalizzazione si lega a un potenziamento del data center regionale, che sarà realizzato seguendo un approccio basato sul cloud ibrido. Il sistema combinato offre il meglio di due mondi: la flessibilità e la scalabilità del cloud insieme a standard di sicurezza elevati. Tutto questo garantirà continuità operativa, sistemi di disaster recovery più solidi e un’infrastruttura tecnologica regionale ancora più moderna e affidabile.



Ma il cambiamento non si ferma qui. Per sfruttare appieno le potenzialità del Sibar, la Regione avvierà anche un percorso di formazione dedicato al personale di Forestas e dell’Ersu, con l’obiettivo di mettere tutti nelle condizioni di utilizzare il sistema al meglio, assicurando una transizione fluida e senza intoppi. Il progetto, inoltre, si inserisce in una visione più ampia di sostenibilità ambientale e sociale, puntando a ridurre l’uso della carta grazie alla digitalizzazione dei processi amministrativi. Un piccolo, ma concreto contributo per costruire un futuro più verde e sostenibile per la Sardegna.

L’estensione del Sibar a Forestas ed Ersu segna anche un importante passo avanti verso la standardizzazione delle procedure interne. Un metodo di lavoro più efficace e uniforme permetterà alle agenzie e agli uffici coinvolti di offrire servizi sempre migliori ai cittadini, riducendo i tempi di attesa e semplificando l’interazione con la pubblica amministrazione. La Regione Sardegna prosegue così il suo percorso di trasformazione digitale, dimostrando un impegno concreto verso una pubblica amministrazione moderna, efficiente e sempre più accessibile a tutti.