Pulizia in spiaggia e surf a Porto Ferro Domenica 16 febbraio sarà ancora una volta "PULI-AMO Porto Ferro", edizione 2025: Oltre alle operazioni di pulizia della spiaggia, la giornata proseguirà con lezioni gratuite di pilates e surf training



ALGHERO - Come aprire nel modo migliore possibile la stagione 2025 della baia di Porto Ferro? Restituendo al mare ciò che regala - con enorme generosità - a chiunque abbia il piacere il rispetto e la sensibilità per viverlo in un luogo così magico e unico. Domenica 16 febbraio a partire dalle ore 10 e sino alle ore - punto di ritrovo gli spazi del Baretto - sulla spiaggia sassarese sarà ancora una volta “PULI-AMO Porto Ferro”, edizione 2025 di una iniziativa lanciata e coltivata dalla Bonga Surf School di Marco Pistidda che nel tempo ha raccolto supporto, entusiasmi, risultati e sostegno e si appresta ora ancora una volta a riproporsi nel segno della cultura ambientale. Oltre alle operazioni di pulizia della spiaggia, la giornata proseguirà con lezioni gratuite di pilates (Pilates Goes Wild) e surf training - allenamento a terra per il surf da onda a cura della Bonga Surf School - per chiunque parteciperà all’iniziativa “PULI-AMO Porto Ferro”. Guanti e sacchi monouso saranno distribuiti in loco. Gli eventi ecologici organizzati dalla Bonga Surf School sono supportati dai fondi derivanti dall’8 per mille della Chiesa Valdese.