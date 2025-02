S.A. 17:34 Ad Alghero la World Triathlon Championship Series Il 31 maggio 2025 i migliori atleti del mondo si sfideranno nel litorale di Alghero. La soddisfazione dell´assessore Daga: Questo evento non è solo una gara, ma una vetrina globale che valorizza il nostro modello di turismo sportivo, creando un forte indotto economico e un’occasione di crescita per tutto il territorio



ALGHERO - «L’assegnazione della tappa italiana del World Triathlon Championship Series alla nostra città rappresenta un traguardo storico e un'opportunità unica per consolidare Alghero e il Nord Ovest, come destinazione di livello mondiale per lo sport.» Così l'assessore Enrico Daga commenta su Facebook l'arrivo in città della prestigiosa manifestazione sportiva.



«Il 31 maggio 2025, i migliori atleti del mondo si sfideranno lungo un percorso che attraversa il nostro splendido litorale, mettendo in vetrina la bellezza del nostro territorio e la capacità organizzativa della nostra comunità. Questo evento non è solo una gara, ma una vetrina globale che valorizza il nostro modello di turismo sportivo, creando un forte indotto economico e un’occasione di crescita per tutto il territorio» prosegue Daga.



Infine: «Abbiamo sempre creduto nello sport come leva strategica di sviluppo e oggi vediamo i frutti di un lavoro condiviso con le istituzioni sportive nazionali e internazionali. Alghero non sarà solo teatro di una competizione mondiale, ma anche punto di riferimento per il futuro del triathlon e degli eventi sportivi di alto livello. Siamo pronti a vivere questa sfida, a ospitare atleti, team e appassionati da tutto il mondo, e a dimostrare che Alghero e la Sardegna possono essere un palcoscenico d’eccellenza per tutto lo sport internazionale».