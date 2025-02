Cor 11:39 «Stagione alle porte ma Alghero è ferma al palo» «La stagione è alle porte e, come sempre capita negli ultimi anni, Alghero si troverà impreparata per affrontare al meglio i pochi mesi di lavoro». La denuncia, l´ennesima, è di Marco Lombardi, referente regionale di MioItalia (Movimento Imprese Ospitalità)



ALGHERO - «Con la stagione alle porte, Alghero è ferma al palo. Non mi spiego il perché di questa continua immobilità da parte degli assessori e consiglieri». Marco Lombardi (nella foto), referente regionale di MioItalia (Movimento Imprese Ospitalità), rilancia le critiche sul blocco nello sviluppo della città.



«Aeroporto quasi isolato in inverno con pochissimi collegamenti, città sporca e poco sicura ogni giorno che passa, la sanità in generale alla canna del gas. Attività commerciali che chiudono per essere rimpiazzate da nuovi posti letto. La stagione è alle porte e, come sempre capita negli ultimi anni, Alghero - aggiunge Lombardi - si troverà impreparata per affrontare al meglio i pochi mesi di lavoro».



«Potrei stare ore a scrivere cosa ancora c'è da fare, ma basterebbe pensare che una città che si definisce turistica non ha un minimo di servizi, dai bagni pubblici in città e sul litorale, ai parcheggi in centro città. Mi auguro - conclude il referente di MioItalia - che gli amministratori di questa città diano al più presto delle risposte con fatti concreti, non continue promesse, riunioni di commissioni consiliari che in tutti questi anni non hanno prodotto nulla di concreto».