S.A. 21:36 Tissi investe sulla sicurezza stradale L´intervento prevede la pulizia delle cunette e dei bordi stradali, indispensabile per evitare accumuli di detriti e migliorare il drenaggio. A seguire, il rifacimento del manto stradale



TISSI - Le strade di campagna non sono solo percorsi secondari, ma rappresentano veri e propri collegamenti vitali per chi vive e lavora nell’agro. A Tissi, questa consapevolezza si traduce in interventi concreti: dopo i lavori di messa in sicurezza sulle strade di Su Pirastru, S’ena e Caragliu, ora è il turno di Sa Punta è S’iscala e Giuanne Canonigu. Il Comune ha stanziato 200mila euro per migliorare circa due chilometri di rete stradale, con l’obiettivo di garantire una viabilità più sicura e funzionale. Negli ultimi anni, l’agro di Tissi ha cambiato volto. Non è più solo un’area agricola attraversata sporadicamente dai mezzi di lavoro, ma sempre più persone hanno scelto di trasferirsi stabilmente, dando vita a una comunità in espansione. Con case sparse tra i campi e aziende che continuano a operare sul territorio, la necessità di strade ben mantenute è diventata prioritaria. La sistemazione di Sa Punta è S’iscala e Giuanne Canonigu va proprio in questa direzione: rendere più sicuro e agevole il transito per residenti, lavoratori e visitatori.



L'intervento prevede la pulizia delle cunette e dei bordi stradali, indispensabile per evitare accumuli di detriti e migliorare il drenaggio. A seguire, il rifacimento del manto stradale, necessario per correggere i cedimenti del terreno e garantire una superficie stabile per il passaggio dei veicoli. Infine, nei tratti più critici verranno installate barriere di sicurezza, un elemento essenziale per proteggere automobilisti, ciclisti e pedoni. «La sicurezza stradale è una priorità- affermano il sindaco GianMaria Budroni e l’assessore ai lavori pubblici Gionni Deledda- Investire sulla viabilità significa garantire migliori collegamenti tra il centro abitato e l’agro, sostenere le attività agricole e favorire lo sviluppo di nuove realtà residenziali.». Una strada ben mantenuta, infatti, non è solo sinonimo di sicurezza, ma contribuisce anche a valorizzare il territorio. Una rete viaria efficiente migliora il paesaggio, agevola il trasporto di merci e rende l’area più accogliente per turisti e visitatori. Il Comune di Tissi lo sa bene e per questo ha deciso di puntare su interventi strutturali che possano durare nel tempo e rispondere alle esigenze di una comunità sempre più dinamica. Con questi lavori, Tissi si prepara a un futuro in cui mobilità, sicurezza e sviluppo sostenibile vanno di pari passo, per un territorio sempre più vissuto e connesso.