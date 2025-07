S.A. 20:28 Bando imprese artigiane: domande in scadenza Lo sportello per l’invio telematico potrà essere chiuso anticipatamente al raggiungimento delle risorse finanziarie disponibili pari a complessivi 30 milioni e 550 mila euro, incrementati di una quota percentuale pari almeno al 20% dello stanziamento



CAGLIARI - Lunedì 28 luglio alle ore 18:00 scade il termine per la compilazione e la registrazione delle domande nella piattaforma SIPES. A partire dalle ore 10:00 di martedì 29 luglio e fino alle ore 18:00 di venerdì 8 agosto la piattaforma SIPES sarà invece aperta per l’invio telematico delle domande. Lo sportello per l’invio telematico potrà essere chiuso anticipatamente al raggiungimento delle risorse finanziarie disponibili pari a complessivi 30 milioni e 550 mila euro, incrementati di una quota percentuale pari almeno al 20% dello stanziamento. L'ordine cronologico delle istanze trasmesse in via telematica a partire da martedì 29 costituisce l'unico elemento di priorità nell’assegnazione dell'aiuto, e non terrà pertanto conto della precedente fase di compilazione e registrazione.