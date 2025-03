Cor 14:29 Donne, famiglia e carriera: tavolo Asl Il ruolo sociale della donna; conciliazione tra carriera, lavoro e famiglia; leadership femminile in ambito sanitario: sono questi i temi che verranno affrontati nell’incontro “Donne e società: un futuro da costruire”, organizzato dalla Asl di Sassari



SASSARI – Il ruolo sociale della donna; conciliazione tra carriera, lavoro e famiglia; leadership femminile in ambito sanitario: sono questi i temi che verranno affrontati nell’incontro “Donne e società: un futuro da costruire”, organizzato dalla Asl di Sassari.



“«Sin dall’istituzione della Asl di Sassari abbiamo cercato di valorizzare la professionalità dei nostri dipendenti, a prescindere dal genere, riteniamo pertanto sia indispensabile al giorno d’oggi riflettere sul ruolo della donna, sia all’interno della famiglia che all’interno della società moderna. Un processo che deve necessariamente passare per la ridefinizione del loro ruolo all’interno delle famiglie, con particolare attenzione alla condivisione delle responsabilità domestiche e genitoriali, educazione e parità di genere, ovvero sul ruolo dell’educazione e dell’eliminazione degli stereotipi di genere e nella promozione di opportunità egualitarie. All’interno della nostra Azienda le donne sono protagoniste assolute, sia come numero che come qualità delle loro prestazioni» spiega il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.



All’incontro, organizzato dalla S.S.D. Governo dei Processi del Dipartimento delle Professioni Sanitarie e Sociali in collaborazione con la Direzione dei Servizi Socio Sanitari della Asl di Sassari, è prevista la partecipazione della professoressa, saggista, biografa e critica letteraria, Neria De Giovanni, la professoressa e dirigente Scolastica, Maria Paola Curreli, oltre a Chiara Seatzu, Direttore generale della Aou di Cagliari, la presidente della Commissione regionale alla Sanità, Carla Fundoni, e alla Direttrice dei servizi socio sanitari della Asl 1, Annarosa Negri.



Durante la giornata verrà affrontato il tema delle politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e la famiglia, con un focus sui nidi come sostegno alla donna lavoratrice; verranno inoltre presentat i risultati della Survey sul benessere organizzativo della Lavoratrice madre effettuata nella Asl di Sassari. Verrà inoltre approfondito il tema della leadership femminile, con una relazione sullo stile di leadership delle donne e su come questo si differenzi da quello maschile, con un focus su empatia, collaborazione e gestione del team. I relatori affronteranno il tema delle barriere culturali e strutturali che impediscono alle donne di accedere a posizioni di leadership. Verrà inoltre affrontato il tema, da un punto di vista scientifico, di soft skills, oltre ad un focus sulle barriere culturali e strutturali che impediscono alle donne di accedere a posizioni di leadership.



«L’obiettivo dell’incontro è quello di costruire una piattaforma di confronto che non solo sensibilizzi, ma proponga soluzioni e strategie utili ad abbattere gli ostacoli che ancora oggi limitano le opportunità delle donne», spiega Mauro Sotgia, responsabile del Servizio Governo dei Processi del Dipartimento delle Professioni Sanitarie e Sociali della Asl n. 1, organizzatore dell’evento. L’appuntamento, fissato per giovedì 06 marzo, nella Sala Dionigi Mura, nel complesso Sanitario di Rizzeddu a Sassari, con inizio dei lavori alle ore 15.00.