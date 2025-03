S.A. 17:01 15mila euro al Tennis Club Porto Torres Il Tennis Club Porto Torres, che nel 2023 ha festeggiato i 25 anni di attività, coinvolge oltre 500 persone tra socie e soci adulti, bambine e bambini, giovani, anziani e persone con disabilità. La visita del consigliere regionale Di Nolfo e l´incontro con il presidente Caria



PORTO TORRES - Il Tennis Club Porto Torres continua a crescere e a rappresentare un punto di riferimento per la comunità sportiva locale. Ora, grazie al sostegno della Regione Sardegna che finanzia il progetto "Il Tennis è di tutti" con un contributo di 15.000 euro, il TC Porto Torres avrà strutture più accessibili. Il Tennis Club Porto Torres, che nel 2023 ha festeggiato i 25 anni di attività, coinvolge oltre 500 persone tra socie e soci adulti, bambine e bambini, giovani, anziani e persone con disabilità. Con 200 socie e soci adulti e 150 bambine e bambini, il TC Porto Torres non è solo un’eccellenza sportiva, ma anche un luogo di incontro, aggregazione e inclusione sociale.



L’on. Di Nolfo ha visitato il circolo, accompagnato dal presidente Stefano Caria e dal consiglio direttivo, esprimendo soddisfazione per l’impegno della società nel promuovere lo sport per tutte e tutti. «Il Tennis Club Porto Torres è una realtà straordinaria, un’eccellenza che merita di essere sostenuta. Questo contributo regionale è un primo passo per garantire a una delle più importanti scuole tennis della Sardegna una piena accessibilità» ha dichiarato Valdo Di Nolfo. Il presidente del Tennis Club, Stefano Caria, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza del contributo regionale per migliorare le strutture del circolo.



«Siamo grati all’on. Di Nolfo per la sua attenzione al tema, che ci ha permesso di ottenere questo importante contributo. Il Tennis Club Porto Torres è una realtà in costante movimento, che lavora ogni giorno per rendere il tennis sempre più accessibile a tutte e tutti. Questo intervento ci aiuterà a migliorare la qualità delle nostre strutture e a offrire un’esperienza sportiva ancora migliore alla nostra comunità» ha dichiarato Caria. L'anno in corso si prospetta come un anno cruciale per il Tennis Club Porto Torres. È stato presentato un progetto per l’ampliamento degli impianti, un passo fondamentale per consentire al circolo – che è la quarta scuola tennis della Sardegna – di organizzare e ospitare competizioni tennistiche internazionali. «Lo sport è crescita, socialità e opportunità per il territorio. Il mio impegno continuerà affinché realtà come questa possano svilupparsi e offrire sempre più opportunità alla comunità locale» ha concluso l’on. Di Nolfo.



Nella foto: Valdo Di Nolfo e il presidente del Tennis Club Porto Torres, Stefano Caria