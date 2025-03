S.A. 20:34 Comuni montani, approvate graduatorie Fondo Fosmit Due le linee di intervento, la prima con 18 proposte ammesse al contributo e finanziate per un totale di 15.967.315 euro, la seconda con 9 proposte accolte, per un totale di 1.800.000 euro, con ricadute dirette su Nuorese, Sarcidano, Planargia, bassa valle del Tirso e Sulcis



CAGLIARI - L’Assessorato degli Enti locali e Urbanistica ha approvato le graduatorie dell'avviso finalizzato all’erogazione di contributi per la promozione e la realizzazione di interventi per la salvaguardia della montagna e misure di sostegno a favore dei comuni totalmente e parzialmente montani, a valere sul Fondo per lo Sviluppo delle montagne italiane (Fosmit), annualità 2023. «Il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane rappresenta uno strumento finanziario fondamentale che rafforza gli enti locali nella promozione e realizzazione di iniziative a tutela del patrimonio montano», dichiara l’assessore degli Enti locali e Urbanistica Francesco Spanedda.



«La Regione Sardegna nutre una particolare attenzione per le esigenze delle realtà montane, la cui identità culturale e le specificità geografiche ed economiche richiedono misure strategiche funzionali ad affrontare disparità infrastrutturali e a favorire uno sviluppo sostenibile», conclude. Due le linee di intervento, la prima con 18 proposte ammesse al contributo e finanziate per un totale di 15.967.315 euro, la seconda con 9 proposte accolte, per un totale di 1.800.000 euro, con ricadute dirette su Nuorese, Sarcidano, Planargia, bassa valle del Tirso e Sulcis, per citare alcuni dei territori interessati.



Beneficiari dei finanziamenti sono le Comunità montane e le Unioni di comuni composte da comuni totalmente o parzialmente montani. Le linee di intervento riguardano, tra l’altro, progetti volti a promuovere azioni di tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, anche attraverso la realizzazione delle Green Community. Inoltre, interventi per la creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, compresi quelli idroelettrici; misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economico o sociale dei territori montani, compresi interventi di mobilità sostenibile; interventi di rigenerazione urbana, per l'accessibilità alle infrastrutture digitali e per il rafforzamento dei servizi essenziali, con particolare riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione e iniziative utili a contrastare lo spopolamento dei territori.